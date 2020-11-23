"Сейчас направленный в регион в соответствии с упомянутым заявлением (президентов РФ, Азербайджана и премьер-министра Армении о перемирии) российский миротворческий контингент осуществляет контроль за соблюдением режима прекращения огня, обеспечивает безопасность мирных граждан, гражданских лиц, сопровождает возвращающихся беженцев и гуманитарные грузы. Обстановка в целом стабилизировалась", - заявил Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

Обстановка в Карабах е в целом стабилизируется. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин.

Владимир Путин также заявил, что Россия предпринимает немалые усилия для посредничества и нормализации обстановки в Карабахе.

"Мы предприняли энергичные усилия, чтобы остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, повлекшие гибель тысяч граждан дружественных нам Азербайджана и Армении. При этом мы следовали ключевым договоренностям, достигнутым в Минской группе ОБСЕ. В частности, между ее сопредседателями – Россией, США и Францией. Главное, чего удалось добиться – это остановить кровопролитие, зафиксировать в трехстороннем заявлении президентов России, Азербайджана, премьер-министра Армении установление перемирия", - сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

По его словам, создаются предпосылки для урегулирования в Карабахе с учетом интересов и Баку, и Еревана.

"Начинает также работу российский центр гуманитарного реагирования, который займется оказанием помощи жителям пострадавших районов, восстановлением инфраструктуры, формированием условий для нормальной мирной жизни. Рассчитываем на весомое участие в этих усилиях профильных международных организаций, исходим из того, что все это создает предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе и в интересах азербайджанского и армянского народов", - сказал Путин.