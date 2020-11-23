В Ереване обеспокоились отсутствием бомбоубежищ

В Ереване обеспокоились отсутствием в городе должного количества бомбоубежищ. Как сообщает «Новости Армения», об этом, в частности, на заседании Совета старейшин Еревана заявил член фракции «Мой шаг» Арман Антонян.

«Чиновники мэрии Еревана рисуют цифры, представляя статистику, в том числе по вопросам безопасности, например, касательно количества и месторасположения убежищ. Эти люди должны быть привлечены к ответственности. Знают ли ереванцы, что делать при сигнале тревоге, в каком убежище нужно спрятаться и где эти убежища? Воздержусь от ответа», - сказал он.

По его словам, особое внимание должно быть уделено станциям метрополитена, а также подземным переходам города.

Вице-мэр Грачья Саркисян пояснил, что в Ереване более 4000 многоквартирных домов и не во всех из них есть убежища, а из тех, что есть, было вывезено 172 грузовика мусора.