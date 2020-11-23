Родители пропавших армянских солдат недовольны Пашиняном: сослался на дела и ушел

Родители без вести пропавших армянских военнослужащих, часть которых накануне встретилась с премьер-министром Николом Пашиняном, неудовлетворенные этой встречей, направились к здания посольства России в Армении и просят российского посла помочь им.

Один из присутствующих на акции сказал журналистам, что встреча с Пашиняном их не удовлетворила: «Процесс вопросов-ответов был недолгим, беседа продлилась минут 40-45. Потом он извинился, задал пару вопросов и сказал, что спешит на какую-то важную встречу, которая касается нашего вопроса. Дальше мы беседовали уже с вице-премьером Авиняном. Беседа с ним продлилась около трех часов. Были подняты многие вопросы. Например, мы говорили, что есть раненые или попавшие в засаду парни, которым нужна помощь, а нам говорили, что эти территории сейчас под контролем Азербайджана, мы не можем сделать что-либо».