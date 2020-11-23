Акция у посольства России в Ереване

В Ереване родные без вести пропавших военнослужащих, которые несколько дней подряд собирались у здания Минобороны Армении, проводят сегодня акцию у здания посольства России в Армении.

Один из участников акции сказал, что они хотят передать в посольство письмо, под которым подписались все собравшиеся: «...Если сочтут нужным принять группу родителей, выслушать нас, а вдруг они смогут нам помочь в этом вопросе. А если не примут, то хотя бы пусть наше письмо до них дойдет».

«...Обращаюсь к тем людям, которые могут помочь этим несчастным родителям. Может, у кого-то есть хороший друг. Если могут, пусть помогут. Мы уже в безвыходном положении. Никто не может решить нашу проблему. Поэтому сегодня мы пришли к зданию посольства, чтоб попросить о помощи», - сказал один из родителей.