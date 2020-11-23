Karat Holding: мы не поставляем муку в Ханкенди

В связи с этим ООО Karat Holding вносит ясность в этот вопрос и считает необходимым довести до внимания общественности, что мука KARMEN, произведенная в Азербайджане, однозначно не поставляется и никак не может быть на торговых прилавках Ханкенди.

В последние дни в соцсетях распространилась информация о том, что мука под торговой маркой KARMEN продается в торговых сетях города Ханкенди.

«Также сообщаем что мука под торговой маркой KARMEN производится и в Грузии, и по информации, которую мы смогли выяснить, из-за недостатка собственной муки Армения вынужденно закупает муку (любой торговой марки) из магазинов и оптовых точек в приграничной зоне Грузии (Ахалкалаки) и вывозит ее как в Армению, так и в Ханкенди», - отмечается в заявлении компании.

ООО Karat Holding отмечает, что не в его силах поставить запрет на вывоз муки из Грузии в Армению.

«Своими же необоснованными и абсолютно несправедливыми публикациями в социальных сетях некоторые наши граждане задевают наши чувства - таких же граждан Азербайджана. Поэтому просьба к средствам массовой информации - прежде чем писать, говорить или же показать какую-либо информацию о нас, проверяйте ее достоверность и свяжитесь с нами. Уверяем вас, мы оперативно предоставим вам самую достоверную информацию. Заверяем, что мы ничуть не меньше вас патриоты своей страны и так же, как и вы, любим свою Родину - Азербайджан!» - говорится в сообщении ООО Karat Holding.