Эдмон Марукян: Пашинян не хотел понять, что война ведет к поражению

Политик ранее сообщил, что еще в начале октября во время закрытой встречи в парламенте премьер рассказал о крайне тяжелой ситуации на фронте. На вопрос депутатов, почему он не обращается к президенту России с просьбой выполнить посредническую роль и остановить войну, Пашинян сказал, что может хоть сегодня позвонить, но Армении нужно не прекращение войны, а гуманитарное перемирие на несколько дней, чтобы армия смогла перегруппироваться и пойти в контрнаступление. По словам Марукяна, сам он тогда сказал премьеру, что эта идея ни к чему хорошему не приведет.

Премьер Никол Пашинян не смог трезво и адекватно оценить ситуацию, что во многом и стало причиной затягивания войны в Карабах е. Такое мнение в интервью Sputnik Армения выразил лидер партии "Просвещенная Армения" и глава одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян.

Лидер партии пояснил нам, что упомянутая встреча состоялась 11 октября. Это было заседание Совета Национального собрания. Тогда участники заседания не знали о пресловутом докладе начальника Генштаба Оника Гаспаряна. Они не знали, что Гаспарян на четвертый день войны говорил премьеру о необходимости остановить ее как можно скорее.

Марукян заявил, что еще тогда все они искренне считали, что можно внести перелом в войне, хотя, с другой стороны, уже было видно, что Армения постепенно проигрывает. И когда депутаты настаивали на необходимости активных контактов со стратегическим союзником, премьер не рассматривал возможность каких-то уступок ради достижения перемирия. Обсуждалась лишь возможность перемирия с целью понять, "что мы имеем". Но тогда уже был очевиден хаос.

"Но тут важно другое – верховный главнокомандующий не хотел понять то, о чем ему докладывали. Он не понимал и не принимал все это. Лидер, трезво и адекватно оценивающий обстановку, тут же должен был согласиться на имеющиеся предложения. Речь идет о сдаче 5 районов вокруг Карабаха. Если бы он согласился, то мы бы сейчас имели куда лучший документ", - говорит Марукян.

При таком сценарии было бы намного меньше жертв и раненых, чем сейчас. Нынешнюю ситуацию Марукян считает следствием недальновидности, неспособности правильно оценивать реалии, и Армения фактически слепо шла к полному разгрому.

Говоря о будущем переговорного процесса, председатель партии сказал, что не связывает с Пашиняном никаких надежд на благополучный исход переговоров. Он считает, что рано или поздно будет полноценное расследование обстоятельств войны в Карабахе, будут проанализированы все ошибки и недостатки, и все виновные понесут наказание.