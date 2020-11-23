Президент Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о создании Координационного штаба по решению вопросов в централизованном порядке на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, сообщает АзерТАдж.

Согласно распоряжению, в целях выполнения положений, предусмотренных в заявлении, подписанном президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября 2020 года, решения социально-экономических, гуманитарных, организационных и других неотложных вопросов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджанской Республики, а также координации деятельности в этой сфере, создается Координационный штаб.

Руководителем штаба назначен глава Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев.