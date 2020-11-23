Лавров: обязательства, под которыми подписались Алиев, Путин и Пашинян, выполняются

Жизнеспособность достигнутого при участии лидеров РФ, Армении и Азербайджана трехстороннего соглашения по Нагорному Карабаху подтверждается ежедневно, прекращение огня в регионе соблюдается полностью, заявил глава российского МИД Сергей Лавров в эфире телеканала "Россия 24", передает РИА Новости.

Российский министр подчеркнул, что все обязательства, под которыми подписались лидеры Азербайджана, Армении и РФ, выполняются.

"Российские миротворцы активно и в самые сжатые сроки развернули соответствующую операцию, тесно сотрудничают и с армянской, и с азербайджанской общиной, помогают решать гуманитарные проблемы", - указал глава российского МИД.