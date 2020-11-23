Новая железная дорога свяжет Барду и Агдам

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по проектированию и строительству линии железной дороги Барда - Агдам.

Согласно распоряжению, в целях восстановления освобожденных территорий и обеспечения устойчивого социально-экономического развития Агдамского района для проектирования и строительства железнодорожной линии Барда - Агдам общей протяженностью 45 километров из предусмотренного в госбюджете Азербайджана на 2020 год Резервного фонда президента Азербайджана ЗАО "Азербайджанские железные дороги" первоначально выделяется пять миллионов манатов.

Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении. Минэкономики поручено предусмотреть в распределении расходов на государственные капиталовложения (инвестиционные расходы) в проекте госбюджета Азербайджана на 2021 год необходимые финансовые средства для продолжения строительства железнодорожной линии, указанной в настоящем распоряжении. Кабинету министров Азербайджана поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.