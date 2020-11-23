Новая отставка в армянском Минобороны

Заместитель министра обороны Армении Макар Гамбарян написал заявление об уходе, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что в министерстве Гамбарян сегодня не появлялся. В свою очередь в пресс-службе армянского военного ведомства сообщили, что об отставке Гамбаряна им ничего неизвестно.

Гамбарян был замглавы Минобороны с мая 2018 года.

Ранее свой пост покинул министр обороны Давид Тоноян. Вчера же стало известно об уходе замминистра Габриела Балаяна.