Аллахшукюр, Александр и Милих обратились к миру: «Армяне осквернили наши мечети, церкви, синагоги»

«Вынужденный предотвратить дальнейшие военные провокации армянской стороны, азербайджанский народ поднялся на Отечественную войну за восстановление своей территориальной целостности, и эта война завершилась торжеством международного права и справедливости. Среди героев, отдавших жизни за территориальную целостность нашей страны, наряду с мусульманами, есть также христиане и евреи», - говорится в заявлении.

В заявлении отмечается, что в отличие от моноэтнической Армении, в столице Азербайджана Баку и различных регионах мирно живут тысячи граждан армянского происхождения, а армянская церковь и ее библиотека в центре Баку отреставрирована и охраняется государством.

Руководители религиозных конфессий подчеркнули, что армянская сторона на оккупированных территориях либо полностью уничтожила культурное и духовное наследие Азербайджана, либо сфальсифицировала историю и происхождение всех памятников, превратив их в армянские и григорианские.

«Основанная на идее моноэтничности, государственная политика Армении служила лишь тому, чтобы создавать на оккупированных территориях армянский след. Армения, в которой сформировано общество, характеризующееся нетерпимостью по отношению к другим народам и религиям, стремилась полностью стереть древнее албанское, православное, мусульманское религиозное и культурное наследие, исторически существовавшее на оккупированных территориях многонационального и многоконфессионального Азербайджана.

Мечети, храмы, кладбища, исторические памятники, музеи, библиотеки на оккупированных территориях Азербайджана разрушены и разграблены, григорианизированы христианские храмы, принадлежащие Кавказской Албании, и русские православные церкви, мечети были превращены в хлев и подверглись таким немыслимым надругательствам, как содержание в них животных, считающихся харамом в исламской религии. Из 67 мечетей на территории Карабаха полностью разрушено 63, трем другим нанесен серьезный ущерб. Армения полностью разрушила исторические азербайджанские религиозные памятники на своей территории - иреванские мечети «Шах Аббас», «Сардар», «Гаджи Новруз Али» и другие, изменили архитектурные особенности и идентичность Голубой мечети. Не довольствуясь уничтожением мусульманских мечетей, Армения узурпировала и григорианизировала православную церковь Иоанна Предтечи в Шуше, албано-удинские храмы в других регионах, полностью разрушила Ходжавендскую православную церковь», - говорится в заявлении.

Религиозные лидеры подчеркнули, что действия Армении, направленные на уничтожение и фальсификацию религиозного и культурного наследия многонационального и многоконфессионального Азербайджана, наряду с открытым нарушением международного гуманитарного права, в том числе Женевских конвенций, одновременно являются агрессией против общечеловеческой культуры и всемирного наследия.

Вместе с этим, религиозные деятели подчеркивают, что Армения в настоящее время ведет ложную пропаганду против Азербайджана по религиозным вопросам, утверждая, что Азербайджан якобы предпринимает шаги по уничтожению религиозных и культурных памятников на освобожденных от оккупации территориях.

«Глава азербайджанского государства в своих обращениях и выступлениях неоднократно заявлял, что все религиозные и культурные памятники, места поклонения на освобожденных от оккупации землях, как и на других территориях Азербайджана, будут восстановлены, будет обеспечено уважение к религиозным убеждениям каждого человека, обеспечено сосуществование в условиях мира. Как руководители мусульманской, православной, католической, горско-еврейской, албано-удинской общин, общины европейских евреев-ашкенази и других религиозных общин, исторически проживающих в благополучии в Азербайджане и свободно отправляющих свои религиозные обряды, мы поддерживаем эту миролюбивую политику Азербайджана и благословляем всю ту грандиозную созидательную работу, которая будет проделана для восстановления нашей истории и культуры», - говорится в заявлении.

Руководители мусульманской, православной, албано-удинской и иудейских конфессий в Азербайджане, обращаясь к главам зарубежных государств и правительств, руководителям международных организаций, религиозным лидерам и мировой общественности, призывали их оказать поддержку в установлении мира, спокойствия и сосуществования в Азербайджане и в регионе.