За минувшие сутки в Азербайджане выявлено 3 646 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (накануне - 2 187). В то же время 1 259 (вчера - 634) пациентов выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР во вторник, 24 ноября.



Согласно сообщению, за прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 34 пациента, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 98 927 случаев заражения коронавирусом, из этого числа 65 734 человека вылечились, 1 194 пациента клиник скончались. Лечение 31 999 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране проведено 1 631 597 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 358 - за минувшие сутки.