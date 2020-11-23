В доме одного из лидеров армянской оппозиции проходит обыск
Сотрудники отдела по расследованию тяжких преступлений следственного управления СК по городу Еревану проводят обыск в доме лидера оппозиционной партии «Адеквад» Артура Даниеляна, сообщает «Новости-Армения».
«Артур Даниелян «выражает поддержку тем сотрудникам правоохранительной системы, которые вопреки своей воле вынуждены выполнять распоряжения лица, находящегося в состоянии психического расстройства, проявляющего явные признаки шизофрении и тем не менее все еще занимающего пост премьер-министра страны», - говорится в заявлении оппозиционной партии.