Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 17:41

Пашинян в замешательстве и суетливо бросается от одного ложного пути к другому. Накануне армянский премьер, который за считанные дни превратился из Саакашвили в Пиночета, принял разжалованного карабахского гауляйтера Араика Арутюняна. А лидер карабахских сепаратистов, который по меткому выражению Наиры Зограбян обратился в образ «степанакертского мэра», стал главной мишенью армянских журналистов. На протяжении всей войны, Арутюнян соревновался в репродуцированием лжи о сводках с фронта разве что с юродивым Арцруном Ованнисяном и сумасбродным Семеном Пеговым. Арутюнян впервые появился в приемной Пашиняна без сепаратистского стяга и на фоне разрастающихся в Ереване слухов о неминуемой смене власти на бесконтрольном сепаратистском клочке земли. Оппозиционные СМИ анонсируют вердикт армянской царицы Эрато, как принято после войны называть избравшую путь возвышения падшей сестры и жены повергнутого Тиграна первую леди Анну Акопян, поставившей жирный крест на Арутюняне. Ереван, как утверждают злые дашнакские языки, остановился свой выбор на другом погремушечном герое первой карабахской войне генерале Самвеле Бабаяне. В скором времени этот карабахский щелкунчик и примерит на себе лампасы «степанакертского мэра».

Сразу же после встречи со степанакертским гауляйтером, Пашинян выступил с новой дорожной картой карабахского урегулирования. Прежде отдав приказ о новых арестах оппозиционеров. Никол Пиночетян превратил Ереван в большой Сантьяго начала 70-х годов, скинув с себя щегольской рюкзак революционера и сбросив лоск побежденного либерализма. Бывший свободный журналист, почувствовав кровавый вкус власти, настолько приохотился за неугодными инакомыслящими и несогласными, что под аплодисменты французской либеральной аристократии превратил Ереван в большую тюрьму… Итак, Пашинян обнародовал свою новую карабахскую программу, включив ее в дорожную карту своего обновленного правительства. Что же предлагает армянский премьер своему народу, Азербайджану и мировому сообществу? В процессе карабахского урегулирования де-факто сложился новый формат. После капитуляции Армении, отраженной в «заявлении трёх», реальными международными посредниками, обладающими рычагами влияния на ситуацию стали Россия и Турция. Американцы с французами оказались вне игры. И в большей степени сами виноваты в сложившейся ситуации, ибо на протяжении долгих десятилетий стояли на страже статус-кво, консервируя формат замороженного конфликта. И у США, и у Франции было множество возможностей добиться от Армении исполнения резолюций Совбеза ООН и правовой имплементации международных обязательств Еревана, выраженных в мадридских принципах. По-большому счету после ухода легендарного заместителя госсекретаря США Строуба Тэлбота в 2001 году, никто в американской администрации не придавал важной значимости карабахскому урегулированию, зацементировав статус замороженного конфликта. Что касается Франции, то под влиянием мощнейшей армянской диаспоры, французские президенты и правительства исполняли миссию служению неприкосновенности интересов армянской стороны.

Другое дело – Россия, выступившая в 1994 году гарантом режима прекращения огня. Начиная с Бишкекского процесса по сегодняшний день, Москва воспринимала опасность возобновления войны, как вызов региональной системе безопасности. Для Кремля – это регион жизненно важных стратегических интересов, именно поэтому России выступала инициатором множества концептуальных моделей и схем для окончательного разрешения вопроса. Российские дипломаты предлагали и исходящую из конфедеративных устоев модель общего государства, начали Казанский процесс, затем появился пресловутый план Ларова, воспринятый Ереваном в штыки… Сохраняя дружеские и союзнические отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, Кремль выступал в роли высокого и нейтрального арбитра, сохраняя равноудаленность от сторон, и предлагая компромиссные модели окончательного урегулирования. Другое дело – братская Азербайджану Турция, которая не разделяла собственные национально-государственные интересы с ценностями азербайджанского народа. Роль и место Турции в этом конфликте, особенно при президенте Эрдогане, идентична небеспристрастной политической линии Франции, однозначно занявшей проармянскую позицию. И с 2015 года началось формирование новой геополитической оси Москва-Анкара, полностью изменившая расклад региональных и международных сил на всем Ближнем Востоке. Россия и Турция заложили основу для формирования нового регионального мира с участием Ирана, Китая, некоторых арабских государств. И в устоях этого нового регионального мира заложена геоэкономическая, энергетическая стратегия, что выражается и в геополитических ориентирах. Последний камень преткновения в формировании нового регионального порядка – карабахский конфликт убран с пути. И активное, даже доминантное участие России, в лице главного международного посредника и миротворческой силы – лучшая гарантия для соблюдения интересов армян. Ведь Армения – военно-политический союзник Кремля. А нынешние лидеры Армении Пашинян с Саркисяном говорят о России, как о спасительнице армянского народа, вставшей на пути победоносной азербайджанской армии.

Новый формат посредников полностью отвечает интересам Азербайджана. И по логике, этот же формат в интересах и Армении. О чем красноречиво свидетельствуют заискивающие перед Лавровым и Шойгу заявления армянских лидеров. Почему же в этом случае, сразу же после отъезда российских министров, Пашинян выступает с новой дорожной картой, настаивая на возобновлении формата Минской группы ОБСЕ? В унисон с Пашиняном и Запад в лице президента Макрона говорит о необходимости введения международного контроля. Но разве участие России и Турции – не гарантия международного контроля? И с другой стороны – что станет предметом новых переговоров в рамках Минской группы? Ведь предполагаемая модель урегулирования претворена в жизнь в ходе второй карабахской войны. Давайте, вспомним, что же предполагали мадридские принципы и принятый всеми сторонами «поэтапный план урегулирования». Речь шла о деоккупации на первом этапе пяти районов, затем двух районов, введении миротворческих сил и определении временного статуса Нагорной части Карабаха при условии возвращения азербайджанских беженцев. Исполнены почти все пункты мадридских принципов, включая ввод миротворческих сил. Более того, за рекордные считанные недели решены и другие важные основополагающие вопросы, включая деоккупацию главного азербайджанского города в Карабахе – Шуши, разблокирования коммуникаций и восстановления путей сообщения. Мир так быстро воцарился в Карабахе, что безоружных азербайджанских солдат можно встретить в окрестностях Степанакерта, и за беседами с армянскими жителями в селах Мартуни.