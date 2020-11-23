Оппозиция пикетирует здание штаб-квартиры партии Пашиняна

Оппозиция провела во вторник акцию протеста у штаб-квартиры партии "Гражданский договор".

К зданию, расположенному в центре Еревана, подошли 20-30 человек с громкоговорителями и плакатами. Среди них были и представители молодежного крыла АРФ "Дашнакцутюн". По словам демонстрантов, они пришли именно в это время, так как партийный актив "Гражданского договора" проводил в своей штаб-квартире совещание.

"Каждый гражданин Армении должен понять, кого он поддерживает – власть предателей или свое государство. Партия власти никак не показывает, что осознает происходящее, понимает свои ошибки и готова что-то делать для преодоления кризиса", - заявила представитель АРФД Кристина Варданян журналистам.