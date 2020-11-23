Ишхан Сагателян: «Пашинян готов пролить кровь в Ереване, чтобы сохранить власть»

Никол Пашинян ввел в стране военное положение, и сегодня это военное положение служит одной цели - сохранить его власть. Об этом сегодня в беседе с журналистами заявил представитель Верховного совета АРФ Дашнакцутюн (Верховный орган АРФД) Ишхан Сагателян.

Касаясь кадровых изменений в правительстве, Сагателян отметил, что это почерк Никола Пашиняна: «Его характер - приносить в жертву своих соседей, чтобы спастись».

«Он пытается установить единоличную диктатуру с помощью полиции. Он должен понимать, что таким образом он не сможет удержать свою власть. Но он попытается пролить кровь в Ереване, чтобы сохранить свою власть», - сказал он.