Проклятье Пашиняна: Кельбаджар переходит к Азербайджану в день рождения Монте Мелконяна

Кельбаджарский район перейдёт под контроль Азербайджана 25 ноября. Завтра туда войдут азербайджанские войска. По всей видимости, азербайджанцы выбрали этот день не случайно. Об этом своем открытом письме премьер-министру Армении Николу Пашиняну пишет сын известного армянского генерала Юрия Хачатурова – Игорь Хачатуров.

Игорь Хачатуров отмечает, что 25 ноября день рождения известного армянского террориста ливанского происхождения Монте Мелконяна. Мелконян был одним из армянских командиров, которые в 1993 году командовали операцией по захвату Кельбаджарского района. Действительно, в сети имеются видеокадры, на которых группа армянских головорезов во главе с Монте Мелконяном с издевкой обращаются к мирным азербайджанцам, требуя покинуть Кельбаджар в течение нескольких часов.

«На том свете тебя встретит Монте и спросит, это ты тот осел, который перевернул последнюю страницу армянской истории?», - пишет Хачатуров в своем письме Николу Пашиняну.

Письмо Игоря Хачатурова изобилует примерами о том, какую стратегическую роль имеет Кельбаджарский район для всего Карабаха.