В Армении не могут собрать выданное населению оружие

Военная полиция Армении призвала во вторник участников боевых действий в Нагорном Карабахе сдать хранящееся у них оружие.

В заявлении ведомства отмечается, что во время военных действий многочисленные граждане в установленном порядке получили оружие и боеприпасы и отправились в зону боевых действий, но после перемирия не сдали хранящееся у них вооружение.

"Военная полиция вновь призывает граждан, призванных на военную службу в рамках мобилизации или на других основаниях, добровольно сдать оружие и боеприпасы, полученные либо взятые различными путями в ходе боевых действий", - говорится в сообщении.