Врач перечислил смертельно опасные симптомы COVID-19

Врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в эфире телеканала НСН перечислил самые опасные симптомы, которые указывают на тяжелое развитие коронавируса в организме.

Так, по словам доктора. на тяжелую форму развития COVID-19 могут указывать посинение краешков губ, синева носогубного треугольника и возрастание частоты дыхания в покое. Все эти признаки свидетельствуют о нехватке кислорода в организме человека.

Болибок призвал при наличии таких симптомов немедленно отправлять к врачу или вызывать бригаду скорой помощи.

«Медлить не нужно, нехорошие симптомы развиваются достаточно быстро. Сегодня у человека все нормально было, а завтра он уже в реанимации «на трубке» лежит», — отметил врач.