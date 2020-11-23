Царукяна лишают мандата

Парламент Армении передал в Конституционный суд республики заявление о лишении лидера партии "Процветающая Армения" и второй по численности фракции Гагика Царукяна депутатского мандата.

Решение об этом было принято по итогам заседания Совета парламента, где собираются спикер и его замы, председатели парламентских комиссий и их замы, а также руководители и секретари фракций.

Депутаты от власти обвиняют его в том, что он занимается предпринимательской деятельностью, на что не имеет право как депутат.