Первый звонок нового главы МИД Армении в Вашингтон

Первый замгоссекретаря США Стивен Биган обсудил с новым главой МИД Армении Арой Айвазяном гуманитарную помощь и урегулирование в Нагорном Карабахе, сообщил в заявлении госдеп.

"Первый замгоссекретаря приветствовал назначение министра Айвазяна и выразил надежду на продолжение тесного сотрудничества США и Армении. Они обсудили гуманитарную поддержку США региону и усилия по переговорам с целью достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта", - говорится в письменном заявлении представителя госдепа Кейла Брауна.