Еще одна колонна МЧС России прибыла в Карабах
Сегодня в Нагорный Карабах прибыла вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом, в состав которого вошли строительные материалы для восстановления жилых домов и социально значимых объектов.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в качестве гуманитарной помощи на 30 большегрузных машинах доставлено 300 т груза. Уточняется, что часть груза была направлена в Шушу, другая – в Ханкенди.
Первая партия гуманитарной помощи прибыла в Карабах в минувшую субботу, 21 ноября.