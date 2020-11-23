Еще одна колонна МЧС России прибыла в Карабах

Сегодня в Нагорный Карабах прибыла вторая колонна МЧС России с гуманитарным грузом, в состав которого вошли строительные материалы для восстановления жилых домов и социально значимых объектов.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в качестве гуманитарной помощи на 30 большегрузных машинах доставлено 300 т груза. Уточняется, что часть груза была направлена в Шушу, другая – в Ханкенди.

Первая партия гуманитарной помощи прибыла в Карабах в минувшую субботу, 21 ноября.