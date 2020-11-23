Тигран Абрамян: «Полиция Армении превратилась в личную охрану Пашиняна»

Пока премьер-министр Армении Никол Пашинян проводил заседание в центральном офисе возглавляемой им партии «Гражданский договор», группа граждан проводила акцию протеста, скандируя: «Никол – предатель», «Никол, уходи!». Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал учредитель и глава аналитического центра «Энакет» («Точка опоры») Тигран Абрамян.

«Большое число сотрудников Полиции сперва окружили здание партийного офиса, а затем подвергли приводу нескольких граждан. Кстати, в прессе есть сведения, что по неизвестным причинам в партийном заседании участвует и Араик Арутюнян из Карабаха. Что Арутюняну обсуждать с теми, кто сдал нашу и его родину, пока неизвестно. При этом, полиция стала охраной личного пользования Никола Пашиняна, и они фактически служат не стране, а лично Николу Пашиняну и, кстати, в равной степени разделяют всю ответственность за доведение страны до этой трагедии», - сказал он.