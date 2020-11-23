Эрдоган и Путин снова обсудили Карабах обновлено
Эрдоган и Путин обсудили по телефону создание центра по мониторингу перемирия в Карабахе, сообщает «Анадолу».
Представители турецкой стороны добавили, что в рамках беседы Эрдоган высказался за скорейшее начало работы упомянутого центра.
"Наш президент заявил в ходе разговора с Путиным, что в рамках шагов, принятых для обеспечения решения кризиса в Карабахе и стабильности в регионе, необходимо, чтобы совместный центр мониторинга, который будет создан вместе с Россией, начал работу как можно быстрее", – говорится в распространенном комментарии.