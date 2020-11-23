Джо Байден: «США не будут вмешиваться в ненужные конфликты»
Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в ненужные конфликты, заверил Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, сообщает РИА Новости.
Соответствующее заявление политик сделал во время представления будущих назначенцев в свой кабинет.
"Вся эта команда добилась в сумме наиболее крупных достижений в национальной безопасности и дипломатии за последнее время. Это стало возможным благодаря десятилетиям опыта работы с партнерами. Именно так мы сохраняем безопасность Америки без участия в ненужных военных конфликтах", – отметил Джо Байден.