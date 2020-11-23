Джо Байден: «США не будут вмешиваться в ненужные конфликты»

Соединенные Штаты не намерены вмешиваться в ненужные конфликты, заверил Джо Байден, избранный, по предварительным данным, президентом США, сообщает РИА Новости.

Соответствующее заявление политик сделал во время представления будущих назначенцев в свой кабинет.

"Вся эта команда добилась в сумме наиболее крупных достижений в национальной безопасности и дипломатии за последнее время. Это стало возможным благодаря десятилетиям опыта работы с партнерами. Именно так мы сохраняем безопасность Америки без участия в ненужных военных конфликтах", – отметил Джо Байден.

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