Драма для армянского драма: армянская валюта продолжает дешеветь

Курс армянского драма продолжает снижаться. За последние два месяца он снизился почти на 5%, пишут армянские СМИ.

Как отмечает издание «Спутник Армения», спад курса был вызван общими сложностями в экономике, связанными с коронавирусом.

Одним из факторов, который не дал армянской валюте упасть еще сильнее, является резкое сокращение импорта товаров (в январе-сентябре – почти на 15%), что вызвано спадом покупательской способности населения.

Эксперты отмечают, что последствия поражения в войне в Нагорном Карабахе в скором времени отразятся и на курсе драма, который неминуемо скатится вниз.