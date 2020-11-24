Эдуард Шармазанов: «Пашинян называл возвращение территорий Азербайджану позором и сам сдал эти территории»

«В свое время Никол Пашинян кричал, что возвращение территорий Азербайджану является позором. Но придя к власти, он сам сдал эти территории, Гадрут и Шушу, и еще открыл путь в Нахчыван». Об этом на своей странице в соцсети «Фейсбук» написал представитель «Республиканской партии» Армении Эдуард Шармазанов.

«Те, кто все проиграли, продолжают бессовестно говорить. Нет альтернативы снятию помещика, подписавшего позорное соглашение», - сказал он.