Артур Ванецян: «Отставка Пашиняна - это вопрос времени»

«Существует множество механизмов политической борьбы для достижения отставки Пашиняна. Мы будем использовать все средства, не запрещенные законом, чтобы сформировать общественный запрос, который уже существует. Никол Пашинян должен подать в отставку, это вопрос времени. Для меня нет политика Никола Пашиняна, как и для значительной части общества». Об этом в интервью армянским СМИ заявил экс-глава спецслужб Армении, лидер партии «Родина» Артур Ванецян.

Ванецян добавил, что оппозиция требовала отставки Никола Пашиняна еще до капитуляции Армении, и даже на 8 октября был назначен митинг.

«Его смещение было на повестке дня», - сказал Ванецян.