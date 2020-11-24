Константин Затулин посоветовал армянам забыть о статусе Карабаха

Один из главных лоббистов Армении в России, депутат Госдумы России, зампред комитета по делам СНГ Константин Затулин считает, что после военного и дипломатического поражения армянской стороны статус Карабаха не может быть так легко решен.

В интервью агентству «Новости Армения» Константин Затулин заявил, что если даже будет обсужден вопрос статуса Карабаха, то он не будет положительным для Армении.

«Прежде всего, нужно сделать выводы из поражения, собраться с силами, поднять на новый уровень обороноспособность, ликвидировать политический и экономический кризис. Только после этого можно думать о том, как добиться желаемого статуса Нагорного Карабаха. А в момент, когда все развалено, и когда никто ничего сделать с тем, что происходит в Армении, не может, постановка вопроса о статусе – это просто эпатажное обсуждение», - заключил депутат.