Ерванд Варосян: "Армяне за границей стесняются выходить на улицу"

Жители сел в Карабахе самостоятельно договариваются с азербайджанскими военными, никому нет дела до наших пленных, до тел тысяч убитых армянских солдат. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Ерванд Варосян.

По его словам, армяне за границей стесняются выходить на улицу, экономика находится в состоянии разрухи, половина Армении собирается эмигрировать.

«К сожалению, этот список можно продолжить. Чем занимается в это время «сдавший земли»? Гагика Царукяна лишают депутатского мандата, в квартирах оппозиционеров производятся незаконные обыски. Это и есть образ ничтожества, за два года разрушившего страну», - написал он.