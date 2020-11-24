Кайц Минасян: «Армяне проиграли, потому что у них нет государства»

"Поражение еще будет сказываться на Армении, если в ближайшие месяцы не будет заметного улучшения. В Армении опять нет государства. Это основная причина поражения армян в 2020 году. Я послушал речь Армена Саркисяна о причинах поражения. Все, что он говорит, верно и имеет один корень — в Армении нет государства". Об этом в интервью изданию Lragir заявил политолог Кайц Минасян.

«30 лет президенты и их коалиционные правительства строили режимы, а не государство. Никол унаследовал это. Не может он быть ответственным за поражение. Пусть все политические силы признают свою вину. Пусть все три президента признают свою несостоятельность в построении государства. Времена политических партий и разрушительных идеологий истекли. Политические вопросы в Армении теперь можно решать только технологиями», - сказал он.

Политолог отметил, что следующие десятилетия армянам следует уделить формированию государства, модернизации аппарата безопасности, развитию экономики и реальной демографии.

«Дело в том, что сейчас политическая жизнь в Армении строится вокруг борьбы «капитулянтов» (Пашиняна) и «клептоманов» (прежнего режима). Надо перелистать эту страницу и выстраивать жизнь с новыми лицами. С какой стати нужно доверять партиям, которые все провалили за 30 лет? Нам нужные новые люди и организации», - сказал он.