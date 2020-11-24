Азербайджанские войска вошли в Кельбаджар обновлено
Подразделения Азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджарского района. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Азербайджана.
«Согласно трехстороннему Заявлению, подписанному Президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, подразделения Азербайджанской Армии 25 ноября вошли в Кельбаджарский район.
Для обеспечения движения наших подразделений в этом направлении завершены инженерные работы, производится разминирование и подготавливаются труднопроходимые горные дороги по маршруту движения войск.
В течение дня будут представлены фото и видеоматериалы из Кельбаджара», - говорится в сообщении.