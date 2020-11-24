Карен Вртанесян: «Война не окончена, Пашинян может еще многое сдать»

«Многие считают, что война окончена и наши дети в безопасности. Это абсолютная ложь. Ничего не закончилось, и Никол Пашинян еще многое может сдать и уничтожить». Об этом на своей странице в Facebook написал военный эксперт Карен Вртанесян.

«В 1990-2018 годах в Армении было много проблем. Пашинян не предпринял никаких шагов для их решения. Война не окончена, и он еще может многое сдать. Риск войны с гораздо большими потерями - это горькая реальность. Единственный способ снизить этот риск - это отставка Пашиняна», - сказал он.