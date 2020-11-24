Пентагон: Соглашение по Карабаху соблюдается

Соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, достигнутые по итогам трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении, в настоящий момент соблюдаются, и американская сторона приветствует такое развитие событий. Как сообщает ТАСС, об этом заявил во вторник на брифинге для журналистов официальный представитель Минобороны США Джонатан Хоффман.

"К счастью, я могу сказать, что сейчас есть мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией, которое, судя по всему, соблюдается на данном этапе", - сказал он.