Одним из азербайджанских военнослужащих, получивших тяжелое ранение в боях за освобождение оккупированных территорий Азербайджана, является 20-летий уроженец Габалы Эльчин Эльхан оглу Самедов.

До отправки на фронт Эльчин Самедов продавал «донеры», и все заработанные деньги отдавал матери. У Эльчина двое малолетних братьев.

Во время войны Эльчин Самедов принимал участие в боях за освобождение Суговушана (Мадагиза).

«Был бой. Снаряд от миномета разорвался прямо рядом со мной. Я потерял сознание. Товарищи вынесли меня с поля боя и меня доставили в госпиталь. Я горжусь, что воевал за Родину и был ранен», - рассказывает он.

В госпитале врачи вытащили из тела военнослужащего соколки снарядов. Эльчину Самедову предстоит еще несколько операций. Врачи верят, что смогут вернуть его к нормальной жизни. Сейчас парень не может ходить, а его тело постоянно трясет.