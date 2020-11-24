«Согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения 10 ноября, сегодня, 25 ноября, части Азербайджанской армии вошли на территорию Кельбаджарского района. Первоначально это событие было назначено на 15 ноября. Однако по просьбе армянской стороны при посредничестве российской стороны эта дата была передвинута на 10 дней вперед. Сегодня, 25 ноября, в 00:00 части Азербайджанской армии вошли в Кельбаджар». Об этом сказал глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Дяргахлы.

«Хочу отметить, что части азербайджанской армии вошли в Кельбаджар с двух направлений», - сказал он.

«Вы знаете, что Кельбаджар расположен в горной местности, максимальная высота здесь превышает 3 500 метров. Территория Кельбаджара будет взята под контроль Азербайджанской армии в этих сложных условиях. В первую очередь наши подразделения выйдут на азербайджано-армянскую государственную границу и займут позиции на высотах. Следующее направление определено трехсторонним заявлением, об этом будет сообщено позднее», - добавил представитель Минобороны Азербайджана.