В Армении потребовали проверить деятельность фонда Сороса

Эксперт напомнил, что западные НПО действуют в Армении уже около 25 лет, а с 1997 года в стране работают непосредственно фонды Сороса. По его словам, в этих структурах сначала формировались общественные активисты, а после «бархатного» переворота они были внедрены в структуры власти.

«Мы уже прошли фазу формирования «пятых колонн», сегодня можно с уверенностью сказать, что у нас существует и «шестая колонна» во власти. Это все те общественные организации, которые формировались в Армении — НПО, активисты. Они сейчас уже порядка двух лет находятся во власти», — заявил Гукасян.

В то же время, по его словам, фонд Сороса является лишь верхушкой айсберга, поскольку в Армении уже много лет действуют и другие организации подобного характера, такие как «Национальный фонд по поддержке демократии» и «Европейский фонд по поддержке демократии». Гукасян убежден, что за событиями «бархатного» переворота в 2018 года стояли эти общественные организации, а уже потом к ним присоединились простые люди.

Армения сегодня находится на стадии, когда необходимо задуматься о том, чтобы ограничить деятельность подобных организаций и вмешательство во внутренние дела республики, подчеркнул Гукасян. «В дальнейшем в повестке Армении должен стоять вопрос изучения деятельности фондов Сороса за последние десятилетия. Есть достаточно оснований, чтобы перекрыть именно фонд Сороса, не все западные фонды... Фонд вербовал политиков. Правоохранительные органы должны поднять все эти вопросы», — заявил армянский эксперт.

В Армении филиал фонда Сороса действует с 1997 года. В 2003 году около 60 организаций, финансируемых фондом, объединились в инициативу «Партнерство ради открытого общества».