Нефть дорожает на оптимизме вокруг ковид-вакцины: Brent - выше $48

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в среду утром составила $48,29 за баррель, это на $0,43 (0,9%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,8 (3,9%) - до $47,86 за баррель, сообщает Интерфакс.

Цены на нефть продолжают повышаться после достижения максимальных отметок с начала марта по итогам предыдущих торгов.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет $45,28 за баррель, что на $0,37 (0,82%) выше уровня предыдущих торгов. Во вторник фьючерсы выросли в цене на $1,85 (4,3%) - до $44,91 за баррель.

Инвесторы сохраняют оптимизм относительно перспектив спроса в связи с новостями о разработке вакцин от коронавируса.

Аналитики отмечают, что новости о начале периода передачи власти в США Джо Байдену и возможном назначении бывшей главы ФРС Джанет Йеллен на пост министра финансов страны снизили политическую неуверенность и поддержали рынки.