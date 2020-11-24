Освобожденный Кельбаджарский район из космоса фото

ОАО «Азеркосмос» опубликовало спутниковые фото Кельбаджарского района после освобождения от армянской оккупации.

Снимки Кельбаджарского района были сделаны посредством спутника Azersky.

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