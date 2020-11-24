Освобожденный Кельбаджарский район из космоса фото
ОАО «Азеркосмос» опубликовало спутниковые фото Кельбаджарского района после освобождения от армянской оккупации.
Снимки Кельбаджарского района были сделаны посредством спутника Azersky.
ОАО «Азеркосмос» опубликовало спутниковые фото Кельбаджарского района после освобождения от армянской оккупации.
Снимки Кельбаджарского района были сделаны посредством спутника Azersky.
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