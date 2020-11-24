Уволенный «суперминистр» стал главным советником Пашиняна

Уволенный министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян назначен главным советником премьер-министра Армении. Соответствующее решение подписал премьер-министр Никол Пашинян, сообщают армянские СМИ.

Арутюнян был отправлен в отставку с поста министра образования, науки, культуры и спорта 23 ноября. На этом посту его сменил 58-летний Ваграм Думанян.

Ранее пост главного советника армянского премьера занимал Вагаршак Арутюнян. Недавно он был назначен министром обороны вместо Давида Тонояна.

Отметим, что ухода Арутюняна с должности министра образования, науки, культуры и спорта оппозиция добивалась задолго до войны в Карабахе, но тогда премьер Пашинян его защищал. Предложенные Арутюняном изменения в образовательной сфере вызвали неоднозначную реакцию в армянском обществе.