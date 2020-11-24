Пашинян проводит чистки в Кабмине
Решением премьер-министра Армении Никола Пашиняна Наира Маргарян освобождена от должности заместителя министра экономики.
Другим решением армянского премьера Рафик Григорян снят с поста первого заместителя министра юстиции. Соотвествующие решения опубликованы на сайте армянского правительства.
За последнюю неделю в Армении сняты с должностей шесть министров. Первыми ушли министры иностранных дел и обороны - Зограб Мнацаканян и Давид Тоноян. За ними последовали министры по чрезвычайным ситуациям Феликс Цолакян, труда и соцвопросов Заруи Батоян, министр экономики Тигран Хачатрян и образования, науки, культуры и спорта Араик Арутюнян. Последний назначен на новую должность - главного советника премьера.