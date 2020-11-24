Пашинян о миротворцах в Карабахе: "Пятилетний срок — это начало процесса»

Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что пребывание российских миротворцев в Карабахе не ограничится одним 5-летним сроком.

«За 5-летний срок, конечно, нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе. Но, поскольку карабахский конфликт затяжной, я не думаю, что пребывание российских миротворцев ограничится 5-летним сроком», - заявил Пашинян в интервью ТАСС.

Премьер подчеркнул, что размещение в районе Нагорного Карабаха российских миротворцев - «это вопрос политического соглашения, которое было достигнуто» и сформулировано в совместном заявлении руководителей России, Армении и Азербайджана 9 ноября. По словам Пашиняна, «пятилетний срок — это начало процесса». Он также отметил, что этот период может автоматически продлеваться.