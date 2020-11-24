Игорь Коротченко о будущем военно-технического сотрудничества России и Армении
России следует поставить условием продолжения военно-технического сотрудничества с Арменией демонтаж памятника пособнику Гитлера, основателю армянского подразделения СС, осужденному советским судом Гарегину Нжде, заявил главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"Россия должна поставить условием продолжения военно-технического сотрудничества с Арменией демонтаж памятника нацистскому коллаборанту Гарегину Нжде в Ереване", - написал Коротченко в своем телеграм-канале.