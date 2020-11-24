«Дорогие соотечественники. Сегодня Кельбаджарский район освобожден от оккупации. Сердечно поздравляю по этому случаю весь азербайджанский народ. Дорогие кельбаджарцы, поздравляю! Ваш родной район освобожден от оккупации. Азербайджанский народ на протяжении многих лет с нетерпением ждал этого дня. Кельбаджарский район был оккупирован 2 апреля 1993 года. Невинные люди варварски были изгнаны с земли предков. Историческим памятникам, природе Кельбаджара нанесен большой ущерб», - сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации, которое транслировалось Государственным телевидением Азербайджана.

«Всем хорошо известно, что бывшая Нагорно-Карабахская автономная область не имела границы с Республикой Армения. Армению от Нагорного Карабаха отделяли Лачинский район, Лачинский коридор. Оккупация Лачинского, Шушинского, а вслед за ними Кельбаджарского района создала географическую связь между Арменией и Нагорным Карабахом на обширной территории, в этом и заключалась цель врага. После оккупации Кельбаджара между Арменией и Нагорным Карабахом было налажено сообщение, можно сказать, по многим дорогам, и в первую очередь были отправлены оружие, техника, живая сила. В то же время это обеспечило большие преимущества и последующей захватнической политике Армении», - сказал глава государства.

Президент отметил, что оккупация Кельбаджарского района является прямой ответственностью находившегося в то время у власти Народного фронта Азербайджана.

«В целом Народный фронт Азербайджана – основной виновник оккупации наших земель, потому что, если бы в 1992 году они не пришли к власти незаконными путями, не совершили государственный переворот, возможно, наши земли не оказались под оккупацией. Конечно, очень трудно, возвращаясь в историю, говорить о том, что могло бы произойти, а чего нет. Но в любом случае они непосредственно причастны к оккупации наших земель и несут ответственность за это, потому что в весенние месяцы 1992 года борьба за власть достигла пиковой точки. В Азербайджане царили внутренние раздоры, возникли хаос, кризис, политический кризис, и борьба за власть привела к очень серьезным последствиям. Армения же, воспользовавшись этим, продолжала захватывать наши земли. После оккупации Шуши и Лачина ситуация достигла критической отметки. Воспользовавшись этим, Народный фронт Азербайджана совершил государственный переворот и пришел к власти. Но что произошло после этого? После этого он направил все усилия на укрепление своей пошатнувшейся власти, организацию репрессий в нашей стране, введение цензуры и другие антидемократические действия. Наши земли подвергались оккупации, гражданское население изгонялось из родных очагов, а Народный фронт Азербайджана, его руководство преследовали лишь одну цель – набить карманы, назначить на должности близких себе людей и продлить жизнь своей власти. Результатом именно этих неприглядных действий и явилась оккупация Кельбаджара. Иначе и быть не могло. Сейчас молодое поколение не помнит, но оно должно знать, кто в то время руководил Азербайджаном, какими знаниями, компетенцией обладали эти люди. У этих людей не было никакого опыта. Эти люди, представленные в то время в руководстве, занимавшие высокие посты, ни одного дня не руководили ни одним ведомством, ни одним даже небольшим учреждением. Как они могли управлять страной, особенно находящейся в кризисной ситуации? Но их жажда власти, корысть, аппетиты, алчность довели Азербайджан до такого состояния. Посмотрите, кто управлял в то время Азербайджаном?! Председатель парламента был младшим научным сотрудником, причем неудачным научным работником. Государственный секретарь – вышедший из комсомола карьерист, причем предавший впоследствии своего лидера, претендовавший на его кресло, больше всех радовавшийся его смерти, человек, чья последующая жизнь просто прошла по указке внешних кругов. Какого управления можно было от них ожидать? Какого патриотизма? Какого профессионализма? Министр иностранных дел – случайный человек, не владевший ни одним языком, учитель физики. Человек, который вообще не понимал, что такое внешние отношения, международные нормы, принципы. Просто ездил туда-сюда как турист и говорил что попало. Министр обороны - учитель математики. Может ли учитель математики стать министром обороны? Именно этот учитель математики сдал Шушу врагу. Он говорил, что если Шуша будет сдана, то пустит себе в лоб пулю. До сих пор слоняется там и тут. Шушу вернули мы, именно мы. Вы продали ее, изменники народа. Министр внутренних дел. Всюду царил разбой, журналистов арестовывали, избивали, в прямом эфире их бросали в багажники машин. Такими вот были руководители Народного фронта Азербайджана. Премьер-министр являлся младшим научным сотрудником по научному коммунизму. Посмотрите на эти противоречия. Человек, ответственный за то, чтобы вести вперед экономику страны на основе принципов рыночной экономики, был младшим научным сотрудником по научному коммунизму. Какое управление, какие реформы, какая обороноспособность могли быть обеспечены? Вот наша беда и трагедия - случайные люди пришли к власти, захватили власть незаконным путем и повели страну к пропасти», - сказал президент.

Ильхам Алиев подчеркнул, что если бы в 1993 году Гейдар Алиев не пришел по требованию народа, то Азербайджан не только потерял остальные земли, но и утратил бы государственность в целом.

«Для того чтобы удержать пошатнувшуюся власть они развязали гражданскую войну. Взяли в плен своих солдат. Разбомбили Гянджу. Пусть никто не забывает этого! Пусть те, кто не знает, и молодое поколение знают, кто вверг нас в эту беду. Кто является ее виновником. Кто является виновником того, что один миллион человек оказались в тяжелом положении. Тогдашняя власть Народного фронта Азербайджана. По существу, если провести параллель, то их образ — это словно коллективный Пашинян: безграмотный, не обладающий знаниями, безвольный, трусливый, дезертир, не имеющий никакого опыта управления, находящийся под влиянием внешних кругов, управляемый их рукой и уничтоживший свою страну. Они — это коллективный Пашинян. Если те, кто их не знает, захотят сформировать какое-то представление о них, то пусть посмотрят на Пашиняна. Пусть посмотрят на его действия и увидят в его лице облик тогдашних Народного фронта Азербайджана и руководства страны», - сказал президент.