Коронавирус в Грузии и Армении: тысячи зараженных, десятки умерших

В Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у 3 071 человека, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 114 889, сообщает грузинский Минздрав.

Накануне сообщалось о 3 128 случаях заражения COVID-19. За последние 24 часа скончались 34 человека (всего - 1085). Выздоровели 3 366 человек ( всего с начала пандемии - 95 581).



В Армении за последние сутки выявлено 1 563 новых случая заражения. От осложнений коронавируса скончались 2 040 человек (плюс 38 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 513 (плюс 6 за минувшие сутки).

