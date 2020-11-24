Ильхам Алиев: «Церкви в Кельбаджаре - это наше достояние»

«Азербайджанский народ это хорошо знает, и весь мир должен знать, что расположенные в Кяльбаджаре церкви принадлежат древнему государству Кавказская Албания. Есть множество исторических документов, подтверждающих это. Это ни для кого не секрет. Просто армянские «историки» и фальсификаторы арменизировали албанские церкви, добавили туда своей лжи и присвоили их. Достаточно взглянуть на историю, чтобы каждый увидел, что в 1830-х годах Российская империя упразднила албанскую церковь, передала все ее имущество армянской григорианской церкви, и армянские священники, их покровители начали присваивать эти церкви. Их первостепенной задачей было стереть, предать забвению историю Кавказской Албании. Но мы не позволили. В Азербайджане есть достаточно большая научная база, труды, связанные с этим вопросом. Эти труды доводятся и должны доводиться не только до научной общественности, но и в целом мировой общественности. Кавказская Албания была большим государством. Ее столицей был город Габала. Относящиеся к Кавказской Албании исторические памятники, церкви являются нашим историко-культурным достоянием. Мы охраняем эти церкви.

Я неоднократно бывал в этих церквях, в городе Шеки, Габалинском районе, в удинской церкви. Как вы знаете, в период войны по инициативе Фонда Гейдара Алиева были завершены ремонтные работы в древней удинской церкви Кавказской Албании в поселке Нидж, и состоялось ее открытие. Мы охраняем эти церкви как наше культурное достояние. Поэтому пусть никто не переживает. Эти церкви и дальше будут охраняться государством. Проводимая Азербайджаном политика, связанная с мультикультурализмом, межрелигиозными отношениями, приветствуется всем миром, мировыми лидерами. Пусть некоторые западные круги, которые хотят выразить беспокойство, посмотрят на наши разрушенные мечети, на мечети в Агдаме, Шуше, Зангилане, Джебраиле, Физули и другие. Эти мечети либо разрушены, либо осквернены, там содержали свиней. Почему это не вызывает беспокойства?

Почему никто, кроме нас, на протяжении 30 лет не поднимал этот вопрос? Я неоднократно поднимал этот вопрос с международных трибун, в ходе контактов в иностранными коллегами. Почему никто не выражал беспокойства в связи с этим? Почему никто не хотел направить в связи с этим вопросом международную делегацию? Азербайджанский народ хочет услышать ответ на эти вопросы. Мы знаем этот ответ. Поэтому хочу сказать еще раз: пусть тот, кто хочет вмешиваться в наши дела, либо же обвинить нас в чем-то, сначала посмотрит в зеркало», - сказал президент.