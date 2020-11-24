Ильхам Алиев: «Коварный враг вырубал и вывозил в Армению леса Кельбаджара»

«Но коварный враг лишил нас этих возможностей. Потому что река Тертер впадает в Сарсангское водохранилище, построенное в 1970-х годах по инициативе великого лидера Гейдара Алиева. Сарсангское водохранилище было построено тогда для того, чтобы обеспечить оросительные работы в 6-7 районах, расположенных в Аранской зоне Карабаха. После того, как в то время было построено Сарсангское водохранилище, началось орошение территории площадью 100 тысяч гектаров, которая ранее никогда не орошалась. Агдамский, Геранбойский, Евлахский, Бардинский, Тертерский и другие районы получали воду оттуда. Коварный враг перекрыл нам воду. Летом он перекрывал воду, зимой открывал ее, и она затапливала все земли», - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что против Азербайджана совершался экологический террор.

«Армения – террористическое государство, у этого террора есть много признаков. Разрушение наших исторических памятников, геноцид против гражданского населения, вырубка наших лесов, изменение русла наших рек и другие признаки. Посмотрите, воды реки Тертер, берущей свое начало в Кяльбаджаре, втекали в Сарсангское, а оттуда в Суговушанское водохранилище, обеспечивали интересы оккупанта, а к нам вода не поступала. Теперь же, после взятия нами поселка Суговушан, началась подача воды, предусматривается обеспечение водой 100 тысяч гектаров», - сказал Ильхам Алиев.

Президент отметил, что в Кяльбаджарском районе есть большие лесные территории.

«В Кяльбаджарском районе есть лесная территория площадью 24 тысячи гектаров. Это наше большое богатство. Коварный враг вырубил, разграбил, продал эти леса. Посмотрите, какими грязными делами они занимаются в последние дни, поджигают леса, чтобы создать экологическую трагедию, катастрофу. Эти воры вырубают и вывозят леса, чтобы продать их в Армении. Поджигают дома, которые строили не они. Они вошли, влезли в дома кяльбаджарцев, жили там. Они поджигают школы, убивают домашний скот, который не могут увезти с собой. Посмотрите, с кем, с какими дикарями мы были лицом к лицу! Я говорю еще раз и буду говорить каждый раз: наша Победа была одержана не только над армянским государством, мы уничтожили армянский фашизм.

Мы восстановим Кяльбаджар, пусть никто не сомневается, и сюда вернется жизнь. В Кяльбаджаре будет развиваться сельское хозяйство, особенно животноводство. Там у нас есть большие пастбища. У Кяльбаджара есть богатые природные источники, ресурсы. Враг хищнически эксплуатировал эти ресурсы. В советское время в Кяльбаджаре производилась вода «Истису», которая была знаменита на всем советском пространстве. Теперь и Истису возвращается под наш контроль. В свое время эта была курортная зона. Ненавистный враг все разрушил. Эти кадры есть, все могут их увидеть. Мы все восстановим, отстроим Кяльбаджар заново, села, город Кяльбаджар. Я дал поручение, чтобы был подготовлен генеральный план реконструкции города, не только самого города Кяльбаджар, но и всех городов, и жизнь вернется», - сказал глава государства.