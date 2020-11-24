Ильхам Алиев: Отступая из Шуши, армяне вывели из строя водопровод

«В Кельбаджаре коварный враг совершил и другое преступление, провел незаконное заселение. Там незаконно расселились люди как из самой Армении, так и из зарубежных стран. А это военное преступление и считается военным преступлением согласно Женевской конвенции. Мы привлечем врага к ответственности, он ответит за все военные преступления, за все разрушения. Будучи в городе Агдам, я не нашел ни одного уцелевшего здания, также и в Физули, и в Джебраиле. Они все разрушили, такое ощущение, что по этим местам прошлось дикое племя». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

«Мы же созидатели. Мы вновь возродим эти города, районы. У нас есть большие планы по восстановлению этих районов. Эти планы уже реализуются, начинают претворяться в жизнь инфраструктурные проекты. Уже началось строительство новой дороги в Шушу. В советское время была одна дорога в Шушу – из Агдама в Ханкенди, а оттуда в Шушу. Теперь мы строим новую дорогу из Физулинского района. Эта дорога будет проходить по части Ходжавендского района. Я дал указание, чтобы это было обеспечено в скором времени. Хотя это большая работа, там не было дороги, и она прокладывается через леса, ущелья, холмы, там очень сложный рельеф. Но мы это сделаем. Мы восстановим железную дорогу. В том числе уже даны предварительные поручения по восстановлению железной дороги в Нахчыванскую Автономную Республику.

Уже предприняты практические шаги по восстановлению железной дороги Барда-Агдам. Для восстановления Агдамского района и удобства людей, которые в будущем будут там проживать, эта дорога должна быть обязательно. То есть все эти работы будут проводиться планомерно, и граждане Азербайджана будут регулярно информироваться о проделанной работе. Все работы мы должны проводить планомерно. Хочу сказать еще раз: в первую очередь, весь нанесенный ущерб будет подсчитан при участии международных экспертов. Затем судебные иски. Затем реконструкция наших городов, сел на основе генерального плана, сельское хозяйство, другие инфраструктурные проекты, необходимые меры по обеспечению водой, электроэнергией. Затем дороги. Когда мы гнали врага из Шуши, он вывел из строя водопровод, который пролегал туда. Сейчас в Шуше нет воды. Вот истинная сущность врага.

Когда наши солдаты увидели, что в одном селе Агдамского района армянское население не смогло вовремя выехать, они создали им условия для выхода. Им никто не сказал ни слова. Но ненавистный враг сжигает наши леса, сжигает наши дома, вывел из строя водопровод. Он считает, что это нас остановит? Мы проводили водопроводы в любое место – в отдаленные горы, в горные села. Мы все восстановим, все. Уже даны соответствующие указания, и уверен, что мы своевременно выполним эту работу», - сказал президент.