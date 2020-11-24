Ильхам Алиев обратился к Армении: Кто должен вас защищать? Ведь вы независимая страна!

«И сегодня они недовольны всеми. И сегодня предъявляют всем претензии, почему нас никто не защищает. Кто должен вас защищать? Вы независимая страна, - если можно так сказать, - так и живите как независимая страна, это во-первых. Во-вторых, вы захватили чужую землю. Оставили без крова миллион человек. Разрушили все здания, дома, города. Вы повели себя как дикари. Справедливость не на вашей стороне, международное право не на вашей стороне, историческая правда не на вашей стороне. Но они думали, что навечно сохранят эти земли. Считали, что пройдет время, сменятся поколения, азербайджанский народ забудет это, смирится с этой ситуацией. Они ошиблись.

«Они считали, что их покровители всегда будут защищать их, стоять за ними, вместо них будут вести войну. Они вообще считают, что весь мир им должен. Они хотят управлять своей страной с этим вредным и больным мышлением, будто кто-то должен прийти и помочь им. А вы сами на что способны? Если всегда хватаетесь за кого-то и надеетесь на какие-то привилегии, то на что способны вы сами? Вот это мышление, можно сказать, повело их общество в неверном направлении». Как сообщает АзерТАдж, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к нации.

Мы никогда и не думали мириться с этой ситуацией. Как Президент я на протяжении этих лет делал все возможное, чтобы нагорно-карабахская проблема всегда была на повестке дня, причем всегда в центре повестки дня. Чтобы чувства патриотизма, национальной гордости, солидарности внутри страны поднялись на более высокий уровень. Чтобы этот вопрос всегда находился на повестке дня на международном уровне. Пусть все знают, в чем заключается правда, пусть все знают, кто агрессор, кто пострадавшая сторона, и мы добились этого. Сейчас все в мире знают это. Если мы обратим внимание на зарубежную печать в период Отечественной войны, то увидим, что, конечно, преобладают предвзятые, исламофобские, антиазербайджанские, проармянские статьи и репортажи. Но в то же время, в отличие от предыдущего периода, было опубликовано и много объективных, отражающих правду репортажей, статей.

Могу сказать, что мы победили в информационной войне. Мы победили на поле боя, победили в информационном пространстве, победили в политической плоскости. Результаты войны оказались такими, как я говорил. Я с первых дней говорил, что этот вопрос должен быть решен военно-политическим путем. Я говорил, что мы можем в любой момент остановить решение вопроса военным путем и готовы к этому. При одном условии, Пашинян лично должен сказать, когда он покинет наши земли. Он должен взять обязательство, назвать дату. Должен сказать, когда покинет наши земли. Как только это произойдет, я прекращаю наши наступательные операции. Он уже наказан. Хотя в то время, когда он выдвинул нам 7 условий, я сказал: У меня есть одно условие - я выбрасываю в мусорное ведро все твои семь условий, - убирайся вон, уходи с нашей земли. Уходи по своей воле», - сказал президент.