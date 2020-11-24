Власти Армении решили еще сильнее закручивать гайки

Депутаты провластной фракции Национального собрания Армении "Мой шаг" накануне провели закрытую встречу, на которой обсудили внутриполитическую ситуацию в стране, пишет газета "Жоховурд".

"По мнению части депутатов, необходимо забыть о "бархате" и с помощью правоохранительной системы создать стабильность и навести порядок в обществе", - пишет газета.

По информации "Жоховурд", в ходе встречи обсуждалось внеочередное заседание НС, которое состоится 26 ноября.

Согласно проекту оппозиционной фракции "Просвещенная Армения", в повестке внеочередного заседания один вопрос – отмена военного положения в Армении. Правящая фракция голосованием должна решить, следует отменить военное положение или нет.